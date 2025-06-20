Четыре объекта ТКО мощностью 65 тысяч тонн появятся в Кировской области

Российский экологический оператор и Правительство Кировской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и запускать проекты по созданию новых объектов обработки и утилизации отходов. Подписание состоялось в рамках деловой встречи генерального директора ППК РЭО Ирины Тарасовой и губернатора Кировской области Александра Соколова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Детально обсудили ход реализации инвестиционных проектов по созданию объектов ТКО в Кировской области в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Десять объектов появятся в регионе, четыре из них общей мощностью сортировки 65 тысяч тонн в год будут построены в рамках концессионных соглашений. По всем проектам уже подготовлена проектно-сметная документация, земельные участки подобраны. Соглашение, которое мы сегодня подписали на ПМЭФ, позволит усилить наше взаимодействие с регионом. РЭО рассмотрит возможность оказания мер поддержки инфраструктурным проектам в регионе», — сообщила Ирина Тарасова.

В рамках соглашения РЭО и руководство Кировской области определят источники финансирования проектов. В частности, средства могут быть привлечены из федерального бюджета в рамках Правил № 1222 (Постановление № 1222), по которым Минприроды России предоставляет субсидию субъектам РФ с низким индексом бюджетной обеспеченности для финансирования строительства объектов обращения с ТКО в форме капитального гранта в размере до 95% от стоимости объекта без НДС.

Также стороны совместно разработают комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности региона в области обращения с ТКО.

«В Кировской области ведется масштабная работа по строительству современных объектов по обработке и утилизации отходов. Уже возводится крупный комплексный объект КПО „Центральный“. До 2028 года планируем построить еще два подобных объекта и две мусоросортировочные станции. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить сортировку 90% отходов, образующихся в регионе. Сотрудничество с РЭО позволит использовать новые финансовые механизмы, ускорить реализацию проектов и сохранить уникальную природу нашего региона для будущих поколений», — отметил Александр Соколов.

Планируется, что будут построены две мусоросортировочные станции в Шабалинском районе и в Лузском муниципальном округе Кировской области. Проекты концессионных соглашений по данным объектам находятся в стадии разработки.

Также планируются к созданию два комплексных объекта по обращению с ТКО в Вятскополянском и Яранском районах.