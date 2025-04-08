Четыре компании присоединились к Ассоциации «Ресурс»

Производители упаковки и техники, а также компании по обращению с отходами, в том числе текстиля, стали членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Голосование состоялось 24 марта 2025 года.

«Мы получили заявления на вступление в Ассоциацию от ООО „ЭкоПромСоюзм“, АО „НЕО ПОЛИС“, АО „КОММАШ“, ИП Дашер Н.А., и решением Совета Ассоциации 24 марта приняли компании в состав нашего объединения. Цель нашей Ассоциации — объединить цепочки по жизненному циклу материала, с учетом стадии отходобразования, рассмотреть особенности и „узкие места“, которые препятствуют эффективному сбору, переработке и дальнейшему использованию вторичных ресурсов в экономике. Поэтому участники нашей ассоциации представляют различные сферы и объединяются по принципу эффективного взаимодействия — сначала в виде пилотных проектов, затем с учетом накопленной практики — их масштабирования», — сообщила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

ООО «ЭкоПромСоюз» занимается сбором, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием отходов II–IV классов опасности в Новосибирской области.

АО «НЕО ПОЛИС» разрабатывает и производит гибкую картонную упаковку. Применяет передовые технологии по созданию «умной» и экологичной упаковки.

АО «КОММАШ» разрабатывает и производит технику для коммунального хозяйства, в том числе для обработки отходов.

ИП Дашер Нимер Аюб осуществляет деятельность по сбору текстиля, изделий из текстиля, в том числе утративших потребительские свойства; перераспределению вещей, сохранивших потребительские свойства; обработке и передаче на утилизацию отходов из текстиля.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.