Буцаев развенчал миф о смешивании отходов из разных баков в мусоровозах

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал мифом, когда смешанные отходы и вторсырье забирает один мусоровоз. Об этом он рассказал на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» Молодежного дня, который проходит в рамках Российского экологического форума (РЭФ) 7 октября.

«С начала реформы в 2019 году мы все время слышали эту байку по поводу того, что разделяем мусор, а потом приезжает мусоровоз и забирает все в один бак. Попросили назвать те мусоровозы или хотя бы регионы, где это было. Были попытки назвать, никто не назвал. Я так понимаю, что это устоявшийся фейк», — сказал Денис Буцаев.

Глава РЭО не исключил отдельные случаи и злоупотребления, при которых раздельно собранные отходы могли объединить на одном из этапов перевозки или сортировки.

«Но, как было в известном советском мультике, — начинать нужно с себя. Если ты этот процесс сам для себя выполнил и отчитался сам перед собой, то все остальные процессы нужно построить по такому же принципу. И тогда мы на каждом следующем этапе будем успешны. Поэтому, если вы разделяете отход, вы уже сделали без преувеличения очень большую часть работы, связанную с повышением эффективности переработки», — сказал Денис Буцаев.

РЭО призывает фиксировать подобные нарушения и сообщать о них в сервис «РЭО Радар». В нем можно оставлять жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое. Недавно там появились еще две категории «Несвоевременный вывоз» и «Нарушение содержания контейнерной площадки». Сообщить о проблемах с вывозом отходов можно через сайт или по телефону 8 (800) 551-31-20.