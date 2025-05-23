Буцаев: политизация вопросов сохранения объектов всемирного наследия недопустима

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев выступил с докладом на сессии «ЮНЕСКО: сохранить и приумножить всемирное наследие», которая прошла 23 мая в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025. Он подчеркнул, что недопустимо политизировать вопросы по сохранению объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Важно обращать внимание на ситуации, препятствующие выполнению обязательств и поддержанию сохранности объектов всемирного наследия. В сложившейся политической обстановке особо остро стоит вопрос коммуникации по объекту „Куршская коса“, расположенному в Калининградской области на границе с Литвой. Политизация вопросов сохранения объектов всемирного наследия недопустима. Необходимо отметить, что одностороннее прекращение взаимодействия между сторонами противоречит духу Конвенции, ставит под угрозу усилия по сохранению объектов и препятствует обеспечению эффективного управления ими», — сказал Денис Буцаев.

Он привел положительные примеры коммуникации в контексте управления трансграничными объектами всемирного наследия. Это плодотворное сотрудничество России и Монголии в рамках Международной охраняемой территории «Даурия», а также поддержание сохранности и предоставление совместного отчета по объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии». Подобное взаимодействие укрепляет взаимоотношения между сторонами и повышает качество управления объектами, подчеркнул замглавы Минприроды России.

Денис Буцаев также указал на важность экономического развития таких объектов, ведь они создают дополнительные возможности для развития въездного туризма. Новые объекты туристической инфраструктуры способны в полной мере раскрыть экономический потенциал тех мест — создать рабочие места, привлечь инвестиции, туристов, а также увеличить реальный доход населения.

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО находится 14 объектов из России — 11 природных объектов и три культурных объекта. Они включают в себя особо охраняемые природные территории, три из которых входят в состав трансграничных объектов всемирного наследия. Это Куршская коса, Даурский заповедник и Убсунурская котловина. В Предварительном списке ЮНЕСКО находятся 32 российских объекта, среди которых 8 объектов природного наследия, такие как Башкирские Шиханы, Большое Васюганское Болото, Красноярские Столбы.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.