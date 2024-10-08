Буцаев: первые экопромышленные парки откроют в шести регионах в 2024 году

Новосибирская, Ленинградская, Московская, Челябинская, Нижегородская области и Ставропольский край станут регионами, где откроются первые экопромышленные парки в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Первые парки будут введены в текущем году. Это шесть парков по окружному принципу — Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, [Нижегородская] области, Челябинск. И здесь важно, что поступательная позиция правительства была связана в том числе с сопровождением этих инициатив мерами поддержки. Если мы начинали с финансирования только проектов ТКО, то сейчас фактически аналогичные меры поддержки распространяются и на весь перечень переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные», — сообщил Денис Буцаев в своем выступлении на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».

Экопромышленные парки будут представлять собой специализированные площадки для глубокой переработки вторичных ресурсов и производства продукции из вторсырья. Они строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Денис Буцаев напомнил, что в конце 2022 года РЭО запустил такую меру поддержки, как зеленые облигации, что дало возможность получить плечо от рынка. Глава РЭО поблагодарил банки, которые активно поддерживают РЭО в размещении облигаций.

«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки, таким образом делая кредиты для участников нашей отрасли доступными», — добавил Буцаев.

При ключевой ставке около 20−21% заемщикам РЭО обеспечена ставка около 6−7%. Такая ставка гарантирована субъектам на протяжении всей инвестиционной стадии и сроком окупаемости, то есть до 12 лет. Такая стабильность финансовой модели позволяет инвесторам серьезно планировать объемы инвестиций, размещать технологические проекты в самых сложных условиях.

По словам главы РЭО, проекты, связанные со вторичными ресурсами, влекут за собой серьезный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье начинает реально конкурировать с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже включаются в эту работу с точки зрения поддержки возможности использования вторсырья.

«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — заключил Денис Буцаев.

Также глава РЭО назвал отрасль по обращению с отходами одной из самых перспективных с точки зрения трудоустройства. Дефицит кадров в отрасли составляет около 90 тысяч.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.