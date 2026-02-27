Больше полутысячи сортировочных центров взвешивают мусоровозы

На сегодня 509 из 1 100 действующих объектов обращения с отходами настроили передачу данных с постов весового контроля в систему учета отходов ФГИС УТКО. Информацию озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

С 1 января 2026 года в силу вступили обязательные требования по использованию весового контроля на объектах инфраструктуры обращения с ТКО. Большинство регионов соблюдают эту норму. Так, 40 из них передают больше 50% данных весового контроля. При это шесть регионов (Санкт-Петербург, Калининградская, Курская, Липецкая и Тюменская области, Еврейская АО) обеспечили размещение 100% данных с весов.

«Данные автоматического весового контроля необходимы, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах количества принимаемых отходов. Также весовой контроль позволяет исключить незаконные сбросы и другие серые схемы обращения с отходами. Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных в автоматизированном режиме», — сказал Денис Буцаев.

«Весовой контроль — это взвешивание мусоровозов на объектах обращения с отходами. После сбора отходов на контейнерных площадках машины заезжают на специальные датчики, которые фиксируют массу груза. Настройка передачи информации с весов во ФГИС УТКО и внедрение цифровых инструментов — важный шаг для развития системы обращения с отходами и достижения национальных экологических целей», — добавили в пресс-службе РЭО.