Больше половины россиян сортируют отходы на кухне

Порядка 52,5% жителей российских регионов стабильно занимаются сортировкой отходов в быту. Об этом говорят данные ежегодного опроса, который проводит Российский экологический оператор.

Сортируют отходы в два разных контейнера (вторсырье и смешанные отходы) 26% респондентов. Еще 26,4% опрошенных сортируют отходы на отдельные фракции вторсырья (например, бумагу, стекло, алюминиевые банки и тому подобное).

Чаще других о том, что они сортируют отходы говорили женщины (56%), жители городов-миллионников (61%), а также респонденты в возрасте 35-54 года (56-57%).

Больше всего людей, сортирующих отходы дома, проживает в Подмосковье (69%), Липецкой области (68%), Москве (66%), Херсонской области (65%), Башкирии (64%), Пермском крае (62%), Карелии (62%), Санкт-Петербурге (61%), Сахалинской (61%) и Челябинской областях (61%).