Более тысячи мусоровозов приобрели российские регионы по льготному лизингу

Благодаря программе льготного лизинга регионы с мая 2025 года смогли приобрести более 1000 единиц техники и оборудования для вывоза отходов.

Лидером по закупкам стала Московская область. Коммунальные организации региона заключили договоры на поставку 517 машин и оборудования на условиях льготного лизинга.

«Помимо Московской области, наиболее активно закупались мусоровозы для Краснодарского края и Ростовской области. Мы рассчитываем, что в следующем году и другие субъекты Российской Федерации начнут чаще использовать этот выгодный инструмент поддержки», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Программа была запущена в мае 2025 года при поддержке Правительства Российской Федерации. Она позволяет регионам приобретать по сниженной ставке специализированную технику и оборудование для обращения с отходами — мусоровозы, тягачи, погрузчики, бульдозеры, контейнеры, пресс-компакторы. Участвовать могут регоператоры и компании, которые занимаются транспортированием ТКО.