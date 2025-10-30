Более половины жителей Российской Федерации имеют доступ к системе раздельного сбора отходов

Как сообщили представители Российского экологического оператора (РЭО), в 148 городах России, где проживает более 100 тысяч человек, установлены специализированные контейнеры для раздельного сбора отходов.

По данным пресс-службы РЭО, в настоящее время программа раздельного сбора отходов охватывает более половины населения страны. В 148 населенных пунктах, численность жителей которых превышает 100 тысяч, размещены контейнеры для раздельного накопления отходов, общее количество которых по стране составляет 235 тысяч.

В 47 субъектах применяется двухконтейнерная система, предусматривающая наличие контейнеров для смешанных отходов и для материалов, пригодных для вторичной переработки. В 17 регионах внедрена пофракционная система, при которой установлены отдельные контейнеры для каждого вида отходов, например, пластика или бумаги. В 11 субъектах Российской Федерации применяются комбинированные подходы.

Кроме того, на территории России зарегистрировано более 65 тысяч пунктов приема вторсырья, начиная от крупных экоцентров и заканчивая контейнерами для сбора пластиковых отходов, изношенных шин, одежды, аккумуляторов и других видов отходов. В РЭО отметили, что система непрерывно развивается, и доступность соответствующей инфраструктуры постепенно увеличивается.

Системное развитие раздельного сбора отходов в России ведется с момента начала реформы обращения с отходами, стартовавшей в 2019 году. Еженедельно в координационном центре Правительства Российской Федерации проводятся заседания штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках этих заседаний, с участием представителей РЭО, региональных властей и заинтересованных ведомств, обсуждается ход работ по ключевым направлениям, таким как расширение инфраструктуры, закупка новых контейнеров и мусоровозов. Подчеркивается, что деятельность штабов позволяет оперативно решать возникающие на местах проблемы.

В РЭО особо отметили, что основной задачей, реализуемой в рамках национального проекта «Экология», является максимальное вовлечение вторичных материалов в хозяйственный оборот и формирование культуры ответственного потребления, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

Ранее общественная организация «Народный фронт» выступила с предложением расширить сеть пунктов приема вторсырья и упростить процедуру переработки автомобильных шин. По мнению представителей организации, введение моратория на обязательную экологическую экспертизу для предприятий, занимающихся переработкой шин, и расширение сети пунктов приема вторсырья, в том числе для сбора просроченных лекарственных препаратов, шин и градусников, позволит снизить административные барьеры для бизнеса и сократить количество несанкционированных свалок. Соответствующие предложения, основанные на результатах мониторинга федеральной карты «Уберу», были направлены Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.