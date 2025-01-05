Более 96 тысяч тонн грунта с мазутом собрали в Анапе и Темрюкском районе

МЧС: на Кубани убрали более 96 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Специалисты обследовали более 809 квадратных километров в акватории Керченского пролива. Сильный ветер и волны выбросили мазут на некоторые участки берега, отметили в пресс-службе.

«В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта», — подчеркнули в ведомстве.

Два факта незначительного загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Крыму. За сутки сотрудники МЧС очистили свыше восьми километров берега, для этого ведомство задействовало более 200 человек и 54 единицы техники.

Всего специалисты обследовали свыше 2 369 километров территорий и очистили более 68 километров берега. Они собрали и вывезли около 249 тонн загрязненного мазутом грунта.

После крушения двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Из-за ЧП погибли многие морские обитатели, а также водоплавающие птицы.