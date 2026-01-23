Более 95% проблем с вывозом отходов решали за сутки в январе

В период новогодних праздников был организован мониторинг работы регионов и регоператоров: отрабатывались обращения россиян в «РЭО Радар», а также в СМИ и соцсети. Если в прошлом году в течение 24 часов закрывались 55% обращений, то теперь показатель достиг 95%. Об этом сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова в Координационном центре Правительства РФ.

Специалисты РЭО за период мониторинга зафиксировали 262 обращения. 246 проблем устранены менее чем за сутки, 10 — в срок до 48 часов. В основном сложности в регионах возникали из-за снегопадов, особенно сильными они были в Камчатском крае. Погодные условия усложнили проезд техники к контейнерным площадкам. Это приводило к кратковременным сдвигам графиков вывоза мусора.

«В целом работа в новогодние праздничные дни шла в штатном режиме. Массовых сбоев в сфере обращения отходами не допущено. Но погодные риски остаются. Важно сохранить повышенную готовность и продолжить ежедневную координацию действий всех ответственных служб в регионах», — сказала Ирина Тарасова.