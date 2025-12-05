Более 90 млн пар перчаток из отходов произвели в Ивановской области за 2 года

Такой объем удалось выпустить в первом в России производственном экокластере полного цикла по переработке текстиля «Зеленая нить». С 2024 года там переработали около 3 тысяч тонн отходов, из которых изготавливают востребованную продукцию. Часть сырья — старая одежда, для ее сбора установили 2500 контейнеров в Ивановской, Московской и Ленинградской областях. Кроме перчаток, выпустили 3,2 тысячи тонн регенерированной пряжи, 2,2 млн погонных метров брезента.

«Такие проекты показывают, как отраслевые компании могут не только снижать нагрузку на полигоны, но и создавать современную перерабатывающую инфраструктуру — от сортировки до выпуска готовой продукции, — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — „Зеленая нить“ стала одним из ярких примеров развития экономики замкнутого цикла в регионах».

Проект экокластера признали лучшим в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на Зеленой премии — 2025. Его реализовала компания «ЛидерТекс». Приз победителю вручил Михаил Чачин, вице-президент ПАО Сбербанк.

Кластер объединяет пять предприятий, которые замыкают производственный цикл: от переработки текстильных отходов и выпуска пряжи до производства тканей и готовой продукции. Сортировочные центры проекта работают в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2026 году в Кинешме планируется запуск новой прядильной фабрики.

Проект поддержал РЭО и Правительством Ивановской области — соглашение на 1 млрд рублей было подписано на ПМЭФ-2025.