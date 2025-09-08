Более 8 тысяч человек посетили мастерскую переработки РЭО на Тавриде

Российский экологический оператор подвел итоги работы своей мастерской переработки «Ласточкино гнездо», расположенной на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. С 2022 года экоцентр стал одной из главных точек экологического просвещения фестиваля «Таврида. АРТ» и за четыре года собрал более 8 тысяч посетителей.

«Мастерская переработки на Тавриде стала уникальной площадкой, где экопросвещение объединяется с творчеством и культурой. Здесь молодые люди на практике знакомятся с экономикой замкнутого цикла и получают возможность увидеть, что переработка может быть не только полезной, но и вдохновляющей», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

«Ласточкино гнездо» было создано как арт-объект, но в 2022 году его перестроили, декорировали и оснастили специализированным оборудованием для переработки. В первый год работы экоцентр предложил гостям мастер-класс по изготовлению значков и брелоков из переработанного пластика и собрал чуть более 1300 посетителей.

В 2023 году, благодаря партнерству ППК РЭО и Всероссийского общественного движения волонтеров-экологов «Делай!», в экоцентре прошли первая арт-школа экологии и эко-ГТО. На фестивале того же года линейка активностей расширилась мастер-классами по изготовлению сумок из пластиковых пакетов и открыток из переработанной бумаги, что привлекло уже 2500 гостей.

В 2024 году к развитию проекта присоединилось движение «Экосистема». В экоцентре запустили новые форматы экопросвещения для участников образовательных заездов арт-кластера. Одновременно продолжили работать традиционные мастер-классы, доступные и для гостей фестиваля «Таврида. АРТ». Общее количество посетителей составило более 2100 человек.

В 2025 году «Ласточкино гнездо» продолжает работу, сохраняя курс на экологическое просвещение. Только за этот год мастерскую посетили около 2000 гостей, а общее число посетителей экоцентра превысило 8 тысяч человек.