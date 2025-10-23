Более 7500 предпринимателей уклонились от оплаты услуг по обращению с ТКО

В Архангельской области региональный оператор «ЭкоИнтегратор» выявил более 7,5 тысячи компаний, которые не заключили договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вместо заключения договора они подбрасывают свои отходы в жилые дворы или в лесу.

«Своевременная оплата услуг по обращению с отходами — не только законная обязанность, но и важный вклад в поддержание чистоты и экологической безопасности региона. Нарушения правил приводят к росту незаконных свалок и дополнительной нагрузке на систему обращения с отходами. РЭО поддерживает действия региональных операторов, направленные на повышение прозрачности расчетов и соблюдение требований законодательства», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Отсутствие договора на вывоз отходов является прямым нарушением законодательства. В результате расходы на вывоз и утилизацию отходов взыскиваются с нарушителей через суд, а итоговая сумма нередко увеличивается из-за неустоек, госпошлин и дополнительных судебных расходов.

Как отмечают в «ЭкоИнтеграторе», организации-нарушители нередко выбрасывают отходы на контейнерные площадки жилфонда, что приводит к их переполнению и жалобам жителей. По сути, бизнесмены подбрасывают свои отходы простым гражданам. Некоторые недобросовестные организации прибегают к услугам нелегальных перевозчиков, которые забирают отходы за меньшую плату, но впоследствии выгружают их в лесах и на обочинах дорог, создавая угрозу экологии региона.

«Мы разослали 4,5 тысячи писем предпринимателям-уклонистам, в которых рассказываем о правилах обращения с отходами и алгоритм заключения договора. Еще порядка 3 тысяч организаций будем прозванивать. Мы понимаем, что часто юрлица просто ищут способы сэкономить, но обойти установленные законом правила не получится. Размер платежа рассчитывается индивидуально — он зависит от вида деятельности организации и установленного областным минприроды норматива. В среднем, месячный платеж составляет 400 рублей», — говорят в регоператоре «ЭкоИнтегратор».