Более 71 тысячи тонн песка с мазутом собрали на побережье Кубани

Сотрудники МЧС России обследовали еще 56 километров прибрежной территории в Краснодарском крае, выявляя новые следы нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала работ спасатели и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного мазутом песка и грунта с побережья Кубани.

«Проведены водолазные работы возле судов „Волганефть-212“ и „Волганефть-239“. Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — добавили в МЧС.

В Крыму 82 человека и 40 единиц техники продолжают работы, новых следов нефтепродуктов за минувшие сутки не нашли. С начала работ сотрудники несколько раз обследовали береговую линию на участке в 1309 километров. Очистили 44 километра. Вывезли больше 226 тонн песка с мазутом.

Президент России Владимир Путин накажет виновных в экологической катастрофе в Черном море. Он провел закрытую встречу по обсуждению нарушений, сообщило Ura.ru.