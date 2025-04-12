Более 700 петербуржцев вызвались переносить жаб через дорогу

В заказнике «Сестрорецкое болото» начинается миграция жаб. Более 700 волонтеров в рамках акции «Дорогу амфибиям!» помогут им добраться до берега, чтобы отложить икру, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«За семь часов 702 человека подали заявки на участие в акции! <…> Убедительно просим горожан, которые не зарегистрированы в качестве волонтеров и не прошли необходимый инструктаж, не трогать жаб, во избежание нанесения им вреда», — призвали сотрудники администарции.

Организаторы решили приостановить прием заявок, так как набрали нужное количество добровольцев. Им предстоит в дневные часы подсчитывать и переносить жаб через дорогу из леса на восточный берег Сестрорецкого водохранилища и обратно.

Акция проводится ежегодно с конца апреля до середины мая. На время миграции жаб администрация заповедника ограничивает проезд машин.