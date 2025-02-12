Более 65 000 человек решили проблемы с вывозом ТКО онлайн
Российский экологический оператор проанализировал работу цифрового сервиса мониторинга сообщений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «РЭО Радар». За время своей работы он позволил решить проблемы с вывозом ТКО для 65 тысяч человек.
«Реформа отрасли обращения с отходами предполагает цифровизацию и переход в онлайн как бизнеса, так и граждан. Несмотря на то, что сейчас активно развивается мониторинг вывоза ТКО с контейнерных площадок через Федеральную государственную информационную систему учета ТКО, а также через взаимодействие регоператоров и РЭО, остается запрос от населения. Для людей нужен простой способ отправить жалобу. Для этого мы создали сервис „РЭО Радар“. За время его работы в него поступило 67 тысяч сообщений от более чем 65 тысяч человек. Мы видим, что сервис востребован и помогает действительно решить проблемы с вывозом ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Проблемы вывоза были решены для 65 тысяч человек, которые направили свои сообщения в период с 2019 по 2025 год.
Чаще всего граждане жалуются на несвоевременный вывоз ТКО и нарушение сбора мусора. Также люди оставляют жалобы на нарушение содержания контейнерной площадки и стихийные свалки.
«РЭО Радар» — сервис, созданный в 2019 году Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.
С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Сообщения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.