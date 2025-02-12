Более 65 000 человек решили проблемы с вывозом ТКО онлайн

Российский экологический оператор проанализировал работу цифрового сервиса мониторинга сообщений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «РЭО Радар». За время своей работы он позволил решить проблемы с вывозом ТКО для 65 тысяч человек.

«Реформа отрасли обращения с отходами предполагает цифровизацию и переход в онлайн как бизнеса, так и граждан. Несмотря на то, что сейчас активно развивается мониторинг вывоза ТКО с контейнерных площадок через Федеральную государственную информационную систему учета ТКО, а также через взаимодействие регоператоров и РЭО, остается запрос от населения. Для людей нужен простой способ отправить жалобу. Для этого мы создали сервис „РЭО Радар“. За время его работы в него поступило 67 тысяч сообщений от более чем 65 тысяч человек. Мы видим, что сервис востребован и помогает действительно решить проблемы с вывозом ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проблемы вывоза были решены для 65 тысяч человек, которые направили свои сообщения в период с 2019 по 2025 год.

Чаще всего граждане жалуются на несвоевременный вывоз ТКО и нарушение сбора мусора. Также люди оставляют жалобы на нарушение содержания контейнерной площадки и стихийные свалки.