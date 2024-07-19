Более 60 пунктов приема просроченных лекарств появились на федеральной карте вторсырья

Пункты приема просроченных лекарств, которые будут направлены на утилизацию, добавили на карту «Уберу». Всего было добавлено 65 точек в 20 городах Красноярского края и Республик Хакасия и Тыва. Сейчас на карте размещено уже более 65,5 тысячи пунктов приема вторсырья.

«Неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки несут токсикологическую опасность, когда попадают в почву, грунтовые воды, водоемы, а потом и в наш водопровод. Сбор ненужных и просроченных лекарств от населения до сих пор никак не регулируется. Чтобы снизить риски негативного воздействия токсикологических загрязнений на человека и биосферу, уже сейчас нужно принимать меры. Хорошо, что в стране есть ответственные компании, которые не только подсвечивают проблему, но и предлагают и самостоятельно тестируют пути ее решения», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В частности, на карте «Уберу» появилась аптечная сеть АО «Губернские аптеки» (65 точек), которая в основном представлена в Красноярском крае. Найти эти пункты на карте можно по фильтру «Опасные». В ближайшее время будет добавлен новый фильтр «Медотходы».

С сентября 2021 года у данной сети стартовал проект «Программа утилизации просроченных лекарств». В аптеках были установлены специальные контейнеры для сбора просроченных, поврежденных, пришедших в негодность медикаментов от населения, которые АО «Губернские аптеки» экологично направляет на утилизацию.

На старте проекта стояла большая задача — проинформировать жителей, что в регионе появилась возможность бесплатной сдачи ненужных лекарств на безопасное обезвреживание. Информацию размещали в интернете, озвучивали в СМИ, публиковали в социальных сетях, рассылали в социальные учреждения. Выезжали с передвижным контейнером на экоакции и образовательные форумы. Аптечная сеть также активно делится опытом с коллегами фармацевтической сферы других регионов.

Кроме того, аптека взяла на себя обязательства по фиксированию каждой поступившей единицы лекарства или упаковки от лекарства, чтобы все соответствовало нормам СанПиНа.

«Данный проект является важным шагом в развитии инфраструктуры сбора опасных отходов от населения. Старт программы показал высокую заинтересованность со стороны общественности и экологических организаций. За время проекта уже собрано более 6 тонн ненужных лекарственных средств», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Проверить наличие пункта приема просроченных лекарств в своем городе можно в приложении «Уберу»: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. Следить за новостями «Уберу» можно в Telegram-канале и группе VK.