Более 6 млрд рублей направят четырем регионам на создание комплексов по переработке отходов

Дополнительное финансирование от Правительства РФ получат Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область. За счет выделенных средств регионы смогут реализовать шесть проектов по строительству и реконструкции объектов по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение № 3121-р об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.