Более 6 млрд рублей направят четырем регионам на создание комплексов по переработке отходов
Дополнительное финансирование от Правительства РФ получат Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область. За счет выделенных средств регионы смогут реализовать шесть проектов по строительству и реконструкции объектов по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение № 3121-р об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Четыре региона, подавшие заявки, получат субсидии на условиях софинансирования. Дополнительные средства, выделенные государством, позволят создать условия для формирования комплексной системы обращения с ТКО, включая строительство объектов сортировки и переработки. Мера направлена на снижение объема отходов, направляемых на полигоны, и развитие экономики замкнутого цикла в указанных регионах», — сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
Работа ведется по поручению Президента в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».