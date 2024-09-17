Более 5000 участников фестиваля «Остров мечты» посетили «Зеленый фургон» РЭО в Кронштадте

«Мастерская переработки „Зеленый фургон“ завоевала признание на многих мероприятиях, включая молодежные, деловые и теперь еще семейные. Совместно с волонтерами-экологами из движения „Экосистема“ РЭО предоставляет возможность увидеть на конкретных примерах, как работает экономика замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон работал в выходные дни 31 августа, 1, 7, 8, 14 и 15 сентября. Гостям предлагалось сделать сувениры из вторичного сырья.

«За шесть дней наш фургон на территории „Острова мечтателей“ посетили более 5000 человек. Многие сделали значки из вторсырья, тем самым узнали об устройстве циркулярной экономики, заодно переняли новые более экологичные привычки», — добавил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Помимо переработки пластика, в фургоне волонтеры-экологи провели 6 мастер-классов по плетению авосек.