Более 500 компаний перешли на годовую подписку для работы на цифровой платформе по торговле вторсырьем

Каждый шестой пользователь Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, выбрал годовую подписку. Сейчас ее можно приобрести по акции.

«РЭО запустил ЭТП почти два года назад, за это время ее пользователями стали более 3000 компаний. Для них были созданы максимально удобные условия работы на площадке, созданной в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России. Каждая шестая компания покупает годовую подписку, чтобы воспользоваться всеми преимуществами площадки в своей работе с лотами или исполнением нормативов расширенной ответственности производителей (РОП)», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Со следующего года тарифная сетка ЭТП изменится, поэтому мы решили запустить акцию. Если пользователь приобретет сейчас годовую подписку, то получит скидку на годовой тариф в следующем году. Подписка будет стоить не 120 тысяч рублей, а 60 тысяч рублей, как в текущем году. Также анонсируем, что тариф „Премиум“ останется единственным с 2025 года. Сейчас им уже воспользовались 503 компании из более чем 3000», — сообщил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Для пользователей с годовой подпиской открываются все функции площадки — они могут выставлять и просматривать лоты, участвовать в аукционах, иметь персонального менеджера.

Чтобы оценить все преимущества тарифа «Премиум», для новых пользователей площадки доступен 14-дневный пробный период. Подробнее о тарифе можно почитать на сайте ЭТП.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.