Более 500 человек посетили «Зеленый фургон» на НМЭК-2025

«„Зеленый фургон“ не просто мастерская, а настоящий мини-завод по переработке пластика, где каждый может увидеть, как отходы превращаются в новые вещи, и даже поучаствовать в этом процессе. Мы стараемся показать, что переработка — это не что-то далекое или сложное. Люди своими руками делали значки и брелки из старых крышек. Сразу было видно, как меняется их отношение к обращению с отходами, — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Внутри фургона — полный цикл переработки пластика и больше десяти мастер-классов. Все стеллажи, мебель и оборудование сделаны из переработанных материалов. Посетители мастерской могли сделать памятный сувенир с символикой конгресса из переработанных крышечек, сыграть в шашки из вторсырья. Также работала фотозона и велошредер.

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также установила мастерскую переработки «Зеленый фургон».