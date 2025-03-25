Более 50 компаний присоединились к научному Консорциуму РЭО

Российский экологический оператор провел 25 марта заседание Консорциума «Экономика замкнутого цикла» и принял еще двух новых членов — Калининградский государственный технический университет и РОСБИОТЕХ. Теперь в составе Консорциума 52 компании.

«В отрасли обращения с отходами особенно заметен кадровый голод, в ближайшие 3 года он оценивается в 90 тысяч рабочих мест. А если добавить смежные отрасли — логистику, банки, сферу услуг, то цифра может легко вырасти троекратно. Чтобы выпускать готовых специалистов, необходимо учить не только теории, но и практике. Поэтому мы и создали Консорциум. В его состав уже вошли 52 участника, включая представителей научного сообщества, ведущих вузов России, бизнес-сектора, предприятий промышленности и сферы обращения с отходами. Значимых результатов можно добиться только совместными усилиями», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На заседании 25 марта в состав Консорциума были приняты ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)».

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.