Более 45 тысяч россиян посетили выставку искусства из отходов «Зеленый квадрат»

Выставку арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат» Российского экологического оператора посетили более 45 тысяч человек из Крыма, Сочи, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Твери, Саратова, Казани и Мелитополя. Арт-объекты создали участники одноименного конкурса, который проводился Российским экологическим оператором совместно с арт-кластером «Таврида».

«Наша выставка „Зеленый квадрат“ побывала в Крыму на фестивале „Таврида.АРТ“, в Мелитополе, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Твери, а также на Российском экологическом форуме (РЭФ) в Московской области и на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в Сочи. Меньше чем за год ее посетили 45 тысяч человек. Изначально это был конкурс, которым мы хотели привлечь внимание людей к вопросам экологии и защиты окружающей среды через принципы экономики замкнутого цикла, когда отходы обретают вторую жизнь, а не отправляются на полигоны. Но конкурс перерос в передвижную выставку, которая продолжит свой путь по остальным регионам России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участниками ВФМ, где выставлялся «Зеленый квадрат», стали более 20 000 человек из 188 стран в возрасте от 18 до 35 лет. В Крыму фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» и выставку РЭО посетили более 10 700 человек. В Твери на арт-объекты из вторсырья пришли посмотреть 5000 человек, в Казани — 3529, в Нижнем Новгороде — 1000, в Саратове — 1000, в Мелитополе — 269. Кроме того, оценить экспозицию могли 3500 участников РЭФ.

«Конкурс „Зеленый квадрат“ мы запустили в начале 2024 года, отобрали из более чем 560 заявок авторов, которым предстояло создать арт-объекты из вторсырья и заявить о себе на всю страну. Впервые „Зеленый квадрат“ увидели участники ВФМ, далее работы поехали в Крым, где были выставлены на территории арт-кластера „Таврида“. После этого у выставки началось турне по городам. Мы рады, что так много жителей нашей страны смогли приобщиться к экологической повестке через искусство!» — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты были созданы участниками одноименного конкурса «Зеленый квадрат», который проводился Российским экологическим оператором совместно с арт-кластером «Таврида» в преддверии Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Подробнее о них можно почитать по ссылке.