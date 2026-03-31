Более 400 эковолонтеров посетили всероссийский слет

В столичном кластере «Ломоносов» прошел Всероссийский слет региональных отделений Движения «Экосистема». В нем участвовали более 400 делегатов из регионов. Также присутствовали представители власти, курирующие молодежную и экологическую политики, среди которых — замглавы Минприроды России Денис Буцаев. Партнером мероприятия выступил Российский экологический оператор.

Ключевой темой слета стала презентация обновленного формата работы «Экосистемы» и утверждение плана деятельности на 2026 год. Участникам представили стратегию развития организации, ориентированную на усиление роли региональных отделений и расширение вовлечения россиян в экоповестку.

В рамках деловой программы организаторы провели стратегические сессии, которые были посвящены дефициту кадров в экологической сфере, участию общественных и добровольческих объединений в нацпроектах «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие», созданию и развитию экоцентров в стране. В рамках слета организаторы подвели итоги всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», который стартовал в марте 2025 года.

«За годы своей работы „Экосистема“ сплотила 40 тысяч волонтеров, которые заботятся о родной земле. Это люди самых разных профессий и возрастов, объединенные искренним желанием изменить окружающий мир к лучшему. Движение уделяет постоянное внимание поддержке и развитию компетенций волонтеров. Регулярно проводятся форумы, слеты и обучающие программы, где добровольцы не только обмениваются опытом, но и повышают свою квалификацию в области экологии и проектной деятельности», — сказал Денис Буцаев.