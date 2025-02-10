Более 3700 экологов обучились на экологов в российских вузах с 2022 года

Российский экологический оператор подвел итоги реализации образовательных программ, разработанных совместно с вузами-участниками Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. За все время программы и курсы охватили 3761 человека, в 2024 году в вузах из Консорциума обучались 254 человека.

«Подготовка кадров является неотъемлемой частью становления экономики замкнутого цикла и реформы отрасли по обращению с отходами. Для этого РЭО создал Консорциум, в который входят представители бизнеса, науки и высших учебных заведений. За все время его существования наши программы и курсы охватили 3761 человека. А прошедший год стал наиболее результативным в этом плане — в вузах обучались 254 человека, а также 3050 человек прошли бесплатный онлайн-курс по экономике замкнутого цикла, созданный совместно с РУДН», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках приемной кампании 2024/2025 на впервые запущенную программу бакалавриата «Экология и экономика природопользования» в РЭУ им Г. В. Плеханова поступили 23 человека. Еще 104 человека поступили в магистратуру (РЭУ им. Плеханова, РУДН, МГИМО, МИСИС). По программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Плеханова обучились 127 человек, включая 21 из Херсонской и Запорожской областей. Онлайн-курс по ЭЗЦ, который прошли 3050 человек, доступен по ссылке.

За все время существования образовательных программ РЭО с 2022 по 2024 год на бакалавриат поступили 23 человека, в магистратуру — 142 человека, прошли обучение по программам ДПО — 546 человек, в том числе 140 человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В технологических отраслях остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов, и экономика замкнутого цикла — не исключение. По нашим оценкам, к 2030 году потребуется около 100 тысяч профессионалов, напрямую работающих в этой сфере. Причем спрос будет не только на технических специалистов, но и на экономистов, финансистов, юристов, а также экспертов, разбирающихся в современных технологиях», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, РЭО совместно с ведущими вузами Консорциума разработал модульную образовательную программу по обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. Она включает 10 учебных модулей, направленных на формирование ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Ознакомиться с модулями можно по ссылке.