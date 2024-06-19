Более 32 тысяч человек посетили «Сабантуй» с арт-объектами РЭО в Люберцах

Семейный этнический фестиваль «Сабантуй» прошел 15 июня в Люберцах Московской области. Его посетили более 32 тысяч человек. В рамках популяризации реформы отрасли обращения с отходами Российский экологический оператор разместил на мероприятии арт-объекты, сделанные из вторсырья.

«РЭО представил арт-объекты, созданные художниками из арт-группы „Зеленый квадрат“. Эти объекты созданы в рамках экологического просвещения населения. При создании произведений искусства использовались отходы и вторичное сырье, чтобы продемонстрировать принципы экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На фестивале были представлены скульптуры «Щука» из пластиковых крышек, «Медведь» из металлолома, «Сак» и «Сок» из старой оргтехники, а также «Олень в татарском лесу» из микросхем.

«Благодаря таким арт-объектам люди смогли увидеть, что отходы могут быть переработаны и получить вторую жизнь. Многие посетители фестиваля обратили внимание на арт-объекты, а значит, задумались и о своем вкладе в защиту окружающей среды, о том, что могут поменять свои привычки, начать разделять отходы и использовать многоразовые изделия вместо одноразовых», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Сабантуй прошел в Центральном парке городского округа. Посетителей угощали чак-чаком и другой традиционной выпечкой, татарским чаем из 750-литрового самовара.

В рамках фестиваля прошел областной чемпионат по борьбе на поясах «көрәш», традиционные состязания, Мегаквест, этномаркет, выступления артистов и творческих коллективов, различные активности для детей.