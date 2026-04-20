Более 300 добровольцев приняли участие в субботнике в Можайске

При поддержке Российского экологического оператора в подмосковном Можайске 18 апреля прошел флагманский субботник «Мы за чистоту» от Федерального агентства по делам молодежи и Движения «Экосистема». В нем приняли участие более 300 волонтеров, которым не безразличны вопросы экологии, а также сохранения природы и родной земли.

В течение дня волонтеры убрали и благоустроили территорию возле Братской могилы на территории Крепостного вала Можайского Кремля. Также они окрасили ограждения, вазоны и бордюры. Кроме того, активисты привели в порядок макет белокаменного Кремля. На пешеходной тропинке от входных ворот до Никольского собора установили лавки, провели обрезку клумб и кустарников, высадили ели, туи и сирени.

«Субботники позволяют не только благоустроить территорию, но и сформировать экологическую культуру среди населения, особенно — молодежи. Такие акции объединяют людей и показывают, что забота о природе начинается с несложных действий. Мы поддерживаем инициативы, которые вовлекают жителей в экологическую повестку и делают участие в ней доступным для каждого», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.