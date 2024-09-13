Более 30% россиян заметили позитивные изменения в сфере ТКО

Улучшения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) увидели 34% россиян, говорится в итогах онлайн-исследования Народного фронта, опубликованных на сайте «Ведомостей» .

«Ежегодно Российский экологический оператор проводит собственные социологические исследования, но существует ряд иных организаций, которые делают независимые опросы. Мы учитываем любые данные в ходе анализа совершенствования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и в целом реформы отрасли», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Аналитики Народного фронта получили данные по итогам мониторинга реализации национального проекта «Экология» (2019−2024 гг.). В опросе говорится, что с начала реформы позитивные изменения увидели 15% россиян, еще 19% отметили, что обстановка «скорее улучшилась».

Согласно опросу, основными экологическими проблемами 47% россиян считает загрязнение воздуха, 44% — загрязнение рек и водоемов, 41% — плохую организацию сбора и вывоза отходов, 37% — стихийные свалки, навалы отходов и нарушения в эксплуатации объектов размещения ТКО.

В онлайн-опросе на тему экологии, который проходил весной 2024 года на платформе «Народный контроль», приняли участие 16 419 респондентов из 86 субъектов РФ (кроме Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, ответы Луганской Народной Республики не повлияли на результат).