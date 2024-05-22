Более 2000 мусорных контейнеров было закуплено вместо уплывших после паводков в Оренбургской области

Региональный оператор ООО «Природа» закупил уже более 2000 контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) после паводка в Оренбургской области. Как сообщили в Российском экологическом операторе, регоператор также приобрел дополнительные мусоровозы и привлек подрядные организации для устранений последствий паводка.

«За вывоз ТКО на всей территории Оренбургской области отвечает один региональный оператор — ООО „Природа“. На средства учредителя компании были закуплены бункеры-накопители типа „лодочка“ (206 штук по 8 кубов) и евроконтейнеры (2000 штук по 1,1 куба). Они уже расставляются по области. Дополнительно региональный оператор приобрел 3 мусоровоза задней загрузки. Для устранения последствий паводка городские администрации используют весь парк муниципальной техники. Регоператор привлек как собственные мусоровозы, так и дополнительную спецтехнику подрядчиков», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рамках благотворительности от учредителей регоператора было выделено и уже использовано 216 млн руб.

«В Орске задействовано 24 единицы собственной техники регоператора, 46 единиц спецтехники подрядчиков, в Оренбурге — 75 единиц собственной техники, 10 единиц спецтехники подрядчиков. Работы проходят на ежедневной основе до 23:00.

Отходы вывозятся на действующие полигоны ООО «ПО „Эцезис“ в Орске и ООО „ЭкоСпутник“ в Оренбурге и размещаются на безвозмездной основе по решению руководства полигонов», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Всего за период паводка с территории Орска и Оренбурга уплыло более 2500 контейнеров. Мусоровывозящая техника в ходе паводка не пострадала.