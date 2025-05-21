Более 150 жителей Петербурга приняли участие в сап-заплыве на НМЭК-2025

Российский экологический оператор устроил заплыв на сапах в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025. В мероприятии приняли участие более 150 жителей Петербурга.

«Перед стартом деловой программы НМЭК в этом году при поддержке Правительства и Совета Федерации мы организовали заплыв на сап-досках. Этот вид спорта очень популярен среди жителей Санкт-Петербурга. И мы рады были увидеть на мероприятии столько горожан и гостей северной столицы. При этом сапы — один из самых экологичных видов водных развлечений», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Акция проходила 21 мая по кольцевому маршруту: набережная сквера Александра Володина — Уральский мост.

На мероприятии был организован раздельный сбор отходов. Также в стартовом городке заплыва самые юные гости могли принять участие в экопросветительских игровых активностях от регионального оператора «НЭО».

В 2025 году Невский международный экологический конгресс проходит 22−23 мая. РЭО выступает генеральным партнером мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО организует сап-заплыв, джаз-концерт, а также работу мастерской переработки «Зеленый фургон».