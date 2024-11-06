Российский экологический оператор получил 13 561 заявку на участие в конкурсе «Зеленая премия» в 2024 году.

«Зеленая премия является ключевым конкурсом для тех, кто хочет заявить о своих идеях, проектах и опыте в области обращения с отходами и экономике замкнутого цикла. Особенно это актуально для молодых экоактивистов, которые находятся в авангарде экологической повестки. Мы увидели большой отклик и получили 13 561 заявку, это в 13 раз больше, чем в первый год проведения конкурса. Внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, а лучшие примеры того, как это сделать, мы отберем и покажем на Зеленой премии», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отбор победителей состоится по трем трекам — профессиональный, общественный и «Юннаты». В общественном треке будут такие номинации, как «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Группа ЭкоЛайн стала партнером номинации «Студенчество», Госкорпорация «Росатом» — «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» — «Экологические лидеры», ООО «Хартия» — «Экологическая семья».

Трек «Юннаты» состоит из четырех номинаций «Юннатский клуб», «Натуралистическое просвещение», «Территория юннатов» и «Лидеры юннатов», проводится в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». В нем принимают участие активисты от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек включает в себя «Корпоративные проекты (внешние)», «Корпоративные проекты (внутренние)», «Инициативы отраслевых компаний» (партнер — ПАО Сбербанк), «Образовательные проекты».

«Призовой фонд Зеленой премии в 2024 году составит 9 млн рублей. Средства будут распределены между победителями в номинациях по общественному и юннатскому треку», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Подробнее о Зеленой премии можно узнать на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.