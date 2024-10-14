Более 1100 сувениров из отходов сделали в Подмосковье

Участники Российского экологического форума (РЭФ) в Подмосковье сделали 1100 карабинов, значков и брелоков из пластиковых отходов за три дня в мастерской переработки «Зеленый фургон».

«Уникальная мастерская переработки на колесах „Зеленый фургон“ вмещает в себя полный цикл переработки пластика и более 10 различных мастер-классов. В 2023 году фургон уже посетил 18 мероприятий, а гостями стали более 38 000 человек, многие из которых — взрослые. Мастерская пользуется большой популярностью, и РЭФ не стал исключением. За три дня гости форума измельчили в фургоне 200 килограммов пластиковых крышечек и сделали 1100 сувениров», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Измельченные пластиковые крышечки отправят на переработку, из полученного вторсырья сделают мебель.

В первый день проведения форума — Молодежный день РЭФ — участники сделали более 600 экосувениров и измельчили на велошредерах 150 кг крышек. За остальные два дня, когда проходила деловая программа форума, было сделано еще 500 сувениров и измельченно 50 кг крышек.