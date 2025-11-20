Более 11 тысяч педагогов и школьников прошли цикл вебинаров по экологии от РЭО и «Экоход»

Российский экологический оператор совместно с Всероссийским образовательным проектом «Экоход» завершили совместный цикл онлайн-занятий для педагогов и школьников. За время реализации программы проведено 7 просветительских вебинаров.

«Сегодня школьные программы по экологии — это важная часть формирования экологической культуры. Мы видим большой интерес к таким форматам: более 11 тысяч участников из 45 регионов прошли вебинары и курсы, которые помогают детям и педагогам применять экологические знания в жизни, — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Для РЭО это один из приоритетов — поддерживать просветительские проекты, которые делают экологию понятной и практичной».

В рамках программы школьники и педагоги познакомились с ключевыми направлениями современной экологии, системами обращения с отходами и практиками экологичного поведения. На вебинарах охватывали вопросы от сортировки и переработки вторсырья до ответственного потребления и формирования экологической культуры в образовательных учреждениях.

Параллельно участники проходили интерактивные курсы РЭО — «Дневник эко волонтера», «Зеленая школа», «Помощники Земли», которые доступны для постоянного обучения и самостоятельной работы.

Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «Экоход» реализуется РЭО совместно с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“.