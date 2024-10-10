Более 1000 человек из 44 регионов России и зарубежья посетили молодежный день РЭФ

Молодежный день Российского экологического форума (РЭФ) объединил более 1000 участников из России и 5 стран СНГ. Мероприятие, организованное Российским экологическим оператором и Всероссийским экологическим движением «Экосистема», прошло 7 октября на территории СберУниверситета в Московской области.

«На разных площадках мы уже неоднократно говорили о важности изменения ментального отношения к отходам, чтобы люди видели в отходе сырье, меняли свое поведение и становились более экологически ответственными. Наиболее прогрессивное и быстро отвечающее на наши инициативы — это молодое поколение. Молодежный день РЭФ это наглядно демонстрирует — в этом году на площадке форума удалось собрать более 1000 человек из России и зарубежья. Поэтому для нас молодежная аудитория является одним из наиболее важных элементов работы над реформой отрасли обращения с отходами и формированием экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Молодежный день открыл основную программу форума. В нем приняли участие студенты, юннаты, активисты, представители экологических центров, регоператоров, а также 20 делегатов из стран СНГ. Для них провели 14 разнопрофильных сессий, 6 практических воркшопов, а также конференцию научно-практических студенческих работ.

Участники форума приняли участие в акции «БумБатл» движения «Экосистема», сдав килограммы макулатуры, во Всероссийской акции «Друзья наши меньшие», пожертвовав более 100 кг корма для животных из приютов. Кроме того, они переплавили крышечки в уникальной мастерской переработки на колесах «Зеленый фургон», которая вмещает в себя полный цикл переработки пластика, посетили выставки «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».

Ключевым мероприятием деловой программы Молодежного дня стала пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».

«Для нас очень важно было объединить в рамках Молодежного дня все те инициативы, которые продвигает Движение „Экосистема“, показать те результаты, которых мы смогли достичь всего чуть больше чем за год. Сейчас мы являемся, можно сказать, агрегатором и движущей силой экологических проектов в нашей стране. Уже более 15 тысяч активистов Движения по всей России поддерживают и продвигают экоповестку в своих регионах. В рамках РЭФ мы решили подготовить для молодых экологов из 44 регионов активную и деловую, и практическую программу участия в уже существующих проектах. Надеемся, что это сподвигнет ребят придумывать и развивать свои собственные проекты», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В этот день молодые активисты узнали о том, как строить свой профессиональный путь в экологической сфере, познакомились с деятельностью некоммерческих экологических организаций и погрузились в работу экоцентров, разобрались в аспектах экопредпринимательства, узнали, как запустить свой «зеленый» стартап и получить поддержку от государства, присоединились к конференции научно-практических работ «Зеленая лига».

Активисты проекта «Эколидеры» провели образовательные воркшопы, а также разработали проекты будущих природоохранных законодательных инициатив.

Среди почетных гостей Молодежного дня РЭФ были генеральный директор РЭО Денис Буцаев, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, директор Федерального центра дополнительного образования детей Игорь Козин.

В 2024 году РЭФ проходил 7–9 октября, форум включал в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.