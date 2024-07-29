Более 10 тысяч крышечек переработали в значки и брелоки в экоцентре на Тавриде

Посетители экоцентра Российского экологического оператора переработали 10 тысяч пластиковых крышек на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Всего за три дня проведения мероприятия экоцентр РЭО посетили свыше 3000 человек.

«Молодежные фестивали стали традиционной площадкой для продвижения идей осознанного потребления. На наглядных примерах посетители могут увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, самостоятельно переработав отходы в новые изделия. На „Тавриде.АРТ“ посетители экоцентра РЭО отсортировали и переработали более 10 тысяч крышечек на велошредере. Таким образом вместо попадания на полигон отходы приобрели новую жизнь, а заодно стали инструментом экопросвещения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мастер-класс по сортировке отходов, который включает работу на велошредере и переработку крышек в значки и брелоки, посетили 856 человек.

Также участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок, изготовили 24 открытки из переработанной бумаги. На мастер-классе по созданию уникальной одежды было создано 45 изделий.

«РЭО выступает генеральным экопартнером фестиваля, и нам было важно обеспечить максимальное вовлечение его участников в экоповестку. В рамках партнерства мы провели различные экоактивности, лекции и мастер-классы. Уверены, что многие посетители смогли перенять экопривычки и будут транслировать идеи осознанного потребления среди своих друзей и близких», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

На фестивале РЭО также организовал раздельный сбор отходов. Все собранное вторсырье будет направлено на переработку.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил с 26 по 28 июля в Республике Крым.