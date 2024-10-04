Более 10 компаний вступили в Ассоциацию «Ресурс» в октябре

Членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, стали еще 11 компаний. Заседание, на котором было проведено голосование по включению новых членов, состоялось 4 октября.

«В октябре по итогам голосования еще 11 компаний стали членами Ассоциации „Ресурс“. Уже более 170 игроков рынка, включая сферу обращения с отходами и смежные отрасли, показали, что стремятся к соблюдению принципов экономики замкнутого цикла», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В «Ресурс» вошли компании «Мусорофф», «Системы подземного хранения мусора», «Георг Полимер», «АКРОН ЭКОЛОГИЯ», «Телекор Информационные Технологии», «Сибирское стекло», «Линдэйли», «Сибинвестстрой», «Комплекс Переработки отходов Приморский», муниципальное унитарное предприятие администрации города Мариуполя «Коммунальник» и екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза».

«Компании заинтересованы во взаимодействии. Кооперационные цепочки увеличивают экономическую эффективность. Но сотрудничество часто разбивается о недоверие, недобросовестность партнера. Мы помогаем верифицировать добросовестных партнеров, сформировать пилотный проект взаимодействия, и далее уже идет коммерциализация. Конечно, это непростой и небыстрый путь. Но так формируется доверие и складывается ответственное сообщество. В том числе региональных операторов по обращению с ТКО, производителей оборудования, ИТ-компаний, инвесторов, отходообразователей, переработчиков — всех звеньев экономической цепочки. Вот, почему число членов ассоциации растет», — добавила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.