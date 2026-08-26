Биолог Сафонов предупредил о выходе хищников к поселениям осенью

Осенью молодые хищники ищут новые территории и могут подходить к жилью. При встрече с ними нельзя убегать или поворачиваться спиной, сообщает «Абзац» .

Биолог Дмитрий Сафонов заметил, что осенью волки, рыси и енотовидные собаки начинают активнее кочевать. Молодые особи учатся охотиться и ищут новые территории, поэтому чаще встречаются с людьми.

Волки заметнее перемещаются в Сибири, Якутии и Забайкалье. Рыси могут выходить к населенным пунктам в Подмосковье, Рязанской и Владимирской областях, пишет kp.ru.

«Главная опасность таких встреч — вирус бешенства. Любое дикое животное, которое не боится человека, потенциально смертельно опасно», — сказал Сафонов.

Биолог предупредил, что при встрече с хищником нельзя убегать, поворачиваться спиной и смотреть зверю в глаза. Он посоветовал медленно отступать, шуметь и использовать в лесу свистки, фальшфайеры или ультразвуковые отпугиватели. Пищевые отходы возле жилья и палаток оставлять нельзя: они привлекают животных.