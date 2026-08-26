Биолог Ларионов рассказал, почему осенью кроты становятся активнее на дачах

Осенью кроты могут чаще появляться у поверхности из-за перемещения дождевых червей во влажной почве. Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов посоветовал защищать ценные зоны участка физическими барьерами, сообщает RT .

Ларионов напомнил, что кроты не едят корни, клубни и овощи. Они питаются дождевыми червями, личинками насекомых и другими почвенными беспозвоночными.

Ущерб растениям наносит подземная деятельность животных: кроты прокладывают ходы, выбрасывают землю на поверхность и могут подрывать корневую систему. Их тоннелями также иногда пользуются мышевидные грызуны, способные повреждать посадки.

Ларионов пояснил, что после дождей беспозвоночные перемещаются ближе к поверхности, а кроты создают новые кормовые ходы. Свежие кротовины могут создавать впечатление роста численности, хотя их способен оставить один зверек.

Эксперт посоветовал проверять активность ходов, примяв участок тоннеля и осмотрев его через один-два дня. Для защиты газонов, огородов и цветников он рекомендовал противокротовые сетки и подземные барьеры. Ультразвуковые отпугиватели работают не всегда, а заливать ходы водой или использовать химикаты специалист не советует.