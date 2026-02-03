Биолог Иванов завил, что землетрясение у берегов Крыма не угрожает экосистеме Азовского моря

Ученый-биолог Сергей Иванов рассказал телеканалу «Крым 24» , что недавнее землетрясение силой четыре балла не повлечет серьезных последствий для окружающей среды Азовского моря.

Несмотря на имеющиеся экологические проблемы моря, угрозы непосредственно от самого землетрясения специалист не зафиксировал. Наибольшую опасность представляют возможные волны цунами, возникающие вследствие подземных толчков.

Однако слабое землетрясение вызывает лишь небольшие изменения уровня воды, которые экосистема способна выдержать. Иванов отметил, что морская среда устойчива к подобным явлениям и быстро адаптируется к небольшим внешним воздействиям.