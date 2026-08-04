Биолог Хряпин назвал способ защитить участок от слизней

Влажная погода в Центральной России способствует появлению слизней на участках. Биолог Роман Хряпин посоветовал собирать их механически, сообщает RT .

Частые и обильные дожди создают благоприятную среду для улиток и слизней, рассказал Хряпин. Во влажных условиях они активно размножаются и могут появляться на участке в большом количестве.

Самым простым и экологичным способом борьбы эксперт назвал механический сбор. Для этого он рекомендовал разложить на участке доски, куски линолеума или шифера.

Слизни активны в сумерках и ночью, а днем в жаркую солнечную погоду прячутся под такими укрытиями. Хряпин посоветовал поднимать предметы в ясный день и собирать забившихся под них моллюсков.