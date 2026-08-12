Биолог Гомыранов посоветовал собирать испанских слизней вручную

Испанские слизни регулярно встречаются в Москве и Подмосковье последние несколько лет. Они также распространились в Тверской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, Карелии и на юге европейской части России.

Гомыранов пояснил, что слизни, вероятно, расселялись вместе с посадочным материалом, кустами и рулонным газоном из южных регионов. У этого вида почти нет естественных врагов, поэтому его численность растет, а ареал расширяется.

Испанские слизни могут вытеснять местные виды, включая серого слизня. При этом они не опасны для человека: не переносят бычьего цепня, а их слизь безвредна.

Специалист отметил, что против слизней действуют средства против моллюсков, однако они вредят и аборигенным видам. Поэтому биолог рекомендовал ручной сбор вредителей.