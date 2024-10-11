Бабье лето на один день придет в Москву

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали приход бабьего лета в пятницу и субботу. Воздух прогреется до +16 градусов после периода прохладной погоды, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу погода порадует москвичей — погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне +14…+16 градусов, в области даже до +18 градусов», — заявил он.

Вильфанд добавил, что в субботу местами может пройти небольшой дождь и будет облачно с прояснениями, но по-прежнему тепло, хотя столбики термометров и опустятся до +12…+14 градусов.

По его словам, температура воздуха в Москве 11 и 12 октября будет примерно на пять градусов выше нормы. При этом Вильфанд пошутил, что метеорологи довольно доброжелательные люди, поэтому если кто-то скажет, что в пятницу будет бабье лето, то возражать не станут. В любом случае это будет замечательный день после периода прохладной погоды.

Синоптик пояснил, что циклон, принесший в столицу мрачную погоду и дожди, уходит на восток, поэтому погода улучшится, сообщили «Известия».