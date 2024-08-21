Ассоциация «Ресурс» стала партнером форума стран БРИКС

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» стала партнером Международного муниципального форума стран БРИКС. Это крупнейшее деловое мероприятие, которое в 2024 году включено в План мероприятий председательства РФ в БРИКС.

«Это мероприятие отличается от других, именно ускоренное развитие крупных городов и агломераций и обсуждение связанных с этим проблем и возможностей — повестка форума. Тема снижения негативного воздействия на окружающую среду, сокращения отходов и бережного отношения к ресурсам — ключевая для этой аудитории. Поэтому наша ассоциация — партнер мероприятия», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация планирует дать возможность членским организациям представить свои технологии для международной аудитории, а также выступить в рамках деловой программы. «Аудитория стран БРИКС — хорошая возможность для экспорта не только продукции, но и оборудования, которое производят наши компани», — добавила Гулимова.

Представитель дирекции VI делового Международного муниципального форума стран БРИКС Михаил Свердлов отметил важность партнерства с Ассоциацией «Ресурс», которое открывает новые перспективы для устойчивого развития и международного сотрудничества, а также стратегическую значимость, которую уделяют экологической повестке на полях форума.

«Международный муниципальный форум стран БРИКС — это именно та площадка, где политика отходит на второй план, уступая место конструктивному взаимодействию и развитию партнерских отношений. Здесь мэры, представляющие интересы своих городов и регионов, обсуждают вопросы, которые касаются насущных проблем жителей, таких как улучшение городской инфраструктуры, развитие местной экономики и повышение качества жизни, встречаются с предпринимателями со всего света, которые представляют эффективные решения в самых разных сферах», — сказал он.

По словам Свердлова, основная цель форума — собрать в одном месте и в одно время как можно больше мэров и их делегаций, чтобы создать условия для прямого и конструктивного общения.

Форум обещает собрать делегации из 126 стран, включая 89 регионов России. Ожидается участие более 5000 представителей власти и бизнеса из 500 городов мира. Форум пройдет 27−28 августа 2024 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в июле 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).