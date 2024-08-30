Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС

«Ассоциация является партнером форума стран БРИКС и в рамках партнерства провела отраслевую сессию „Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС“. При том что название сессии, на первый взгляд, кажется не связанным непосредственно с циклической экономикой, это не так. Тема энергии из отходов, а также развития и применения биогазовых технологий — одно из важных направлений нашей деятельности. Мы обсудили множество вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и энергетики в городских агломерациях, разобрали проблематику на примерах зарубежных стран и российских проектов. Междисциплинарный подход позволил объединить несколько тем на одной площадке», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая участвовала в сессии в качестве модератора.

Форум БРИКС объединяет на своей площадке города из 5 стран, находящихся в разных климатических условиях на разных материках, отметил Андрей Максимов, генеральный директор Союза российских городов, являющегося соорганизатором деловой программы форума.

«Но несмотря на это, собравшись в одном месте, мы понимаем, что проблематика у нас едина, и пути решения вопросов, с которыми сталкиваются руководители городов на местах, мы можем и должны искать вместе. Город — это живой организм, все внутри него взаимосвязано, если что-то не функционирует, сбоит, то это отражается на всей его работе в целом. Обсуждая вопросы энергии, мы не можем не затронуть тему энергоэффективности и биогаза, далее мы выходим на тему отходов и так далее… Мы давно сотрудничаем с Ассоциацией „Ресурс“, что дает качественно новое понимание проблем устойчивого городского развития и управления городом», — сказал Максимов.

В феврале 2024 года Ассоциация «Ресурс» выносила тему биогазовых технологий на обсуждение научно-технического совета (НТС) Российского экологического оператора.

«На НТС мы ознакомились с разработками российских компаний по переработке органических отходов. В России уже существуют компании, имеющие опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. Такие станции возможно применять по всей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сессии также приняли участие руководитель направления «Устойчивое развитие и зеленое строительство» АО «ДОМ.РФ» Артем Селезнев, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, заместитель генерального директора, директор Департамента энергоснабжения СберСити Илья Пульнер.