Ассоциация «Ресурс» призвала не штрафовать регоператоров за превышение массы мусоровозов

Из-за превышения нагрузки на ось мусоровозов региональные операторы вынуждены платить огромные штрафы в размере 100-400 тысяч рублей. Это связано с тем, что большинство мусоровозов после загрузки отходами перестают соответствовать требованиям по массе. Проблему обсудили на заседании комитета Госдумы РФ по экологии. Участники договорились собрать техническую информацию о российском парке мусоровозов и рассмотреть ряд решений, предложенных по проблематике.

«В федеральной государственной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) должны быть зарегистрированы все мусоровозы, которые ездят по территории России. На данный момент их насчитывается около 20 тысяч. Существует проблема, связанная с превышением нагрузки на ось мусоровоза, когда вес транспортного средства превышает допустимый из-за загруженных отходов. При этом существует требование по весового контролю. Регоператоры сталкиваются с ситуацией, когда вынуждены нарушать правила, чтобы избегать больших штрафов, некоторые отстаивают свои права в суде. Вместе с комитетом Госдумы проанализируем всю ситуацию и подготовим предложения по решению проблемы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Большинство мусоровозов соответствуют требованиям по нагрузке на ось, только если не перевозят отходы. В разных регионах нормативы колеблются от 6 до 11 тонн по разрешимой нагрузке. Однако, когда мусоровоз заполнен отходами, то нагрузка на ось становится превышена. За это регоператорам грозят штрафы в размере 100–400 тысяч рублей.

Члены комитета договорились в ближайшие две недели собрать информацию о технических характеристиках мусоровозов и их фактической загрузке отходами, рассчитать финансовые последствия.

В заседании приняли участие представители Российского экологического оператора, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

«В нашей ассоциации состоят региональные операторы из почти 70 регионов. Большая их часть уже столкнулась с проблемой штрафов за превышение нагрузки на ось. Остальных эта проблема ждет по мере наращивания числа пунктов автоматического контроля. При этом региональный оператор „зажат в клещи“ — замена автопарка не выход. Выбор мусоровозов невелик. А для некоторых условий (например, маневренность в городах) и вообще выбора практически нет. При этом мусоровоз является фактически маршрутным транспортом (маршруты прописаны в территориальной схеме), и отклонение невозможно, и нет грузоотправителя, который мог бы отвечать за размещение и предсказуемость веса груза, и невозможно вложить в тариф расходы на удвоение поездок при уменьшении загрузки спецтранспорта… Поэтому, здесь именно тот вопрос, который требует адресного решения. Что важно — решения надо принимать с учетом того, что регоператоры работают как на собственном автопарке, так и с привлечением подрядчиков. Отличить, работает ли техника в рамках терсхемы, можно по ее оборудованию GPS и регистрации в ГИС УТКО», — сказала Валерия Гулимова.