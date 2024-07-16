Ассоциация «Ресурс» призвала ФАС разобраться с комиссиями за платежи ТКО для регоператоров

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, направила в Федеральную антимонопольную службу России письмо с просьбой обратить внимание на действия банков, которые инициируют возложение комиссии по платежам за услугу по вывозу отходов для льготных категорий на региональных операторов.

«Ассоциация „Ресурс“ обратилась к ФАС по поводу действий банков и платежных агентов, так как стали поступать сообщения, что комиссию за перевод денежных средств, поступающих в качестве оплаты коммунальной услуги от физических лиц льготных категорий, переносят на региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Комиссия составляет в пределах 1,6−2% от суммы платежа. Важно определить, каким образом такая комиссия назначается при формировании тарифа, является ли это экономически обоснованным. Сейчас это не определено», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В письме «Ресурс» просит ФАС России выразить позицию о правомерности и обоснованности действий банков и платежных агентов по перенесу комиссии за перевод денежных средств, поступающих в качестве оплаты коммунальной услуги от физических лиц вне зависимости от отнесения их к льготной категории, на региональных операторов и установления ее размеров, а также о порядке включения регоператорами как регулируемыми организациями указанной комиссии в состав экономически обоснованных расходов и учета тарифными органами ее при формировании тарифов.

Многие регоператоры получили уведомления от финансовых организаций своего региона о необходимости взять на себя оплату комиссии за льготных клиентов в безоговорочной, практически ультимативной форме, отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

«На чем основана инициатива финансовых организаций переложить комиссию именно на регоператоров — вопрос, который точно требует внимания антимонопольного органа. Региональный оператор по обращению с ТКО — регулируемый вид деятельности. Все денежные средства поступают к нему на основании утвержденных тарифов. Никаких других источников доходов у регоператоров нет. Сейчас в тарифах нет такой составляющей, как покрытие комиссий другими гражданами за комиссию льготных категорий. Ни один тарифный орган в регионе не согласует сегодня такое основание. Либо иная организация должна закрыть эту тему. Либо необходимо четко определить, откуда, из каких источников регоператор должен покрыть эту разницу», — добавила Гулимова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.