Ассоциация «Ресурс» приняла участие в Кузбасском экологическом форуме | 360°

Экология 17 мая 2024, 15:36 Ассоциация «Ресурс» приняла участие в Кузбасском экологическом форуме Минприроды Кузбасса

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Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, Валерия Гулимова выступила 16 мая с докладом на Кузбасском экологическом форуме.

«Мы видим, что регионы активно включаются в экоповестку, недавно были Москва и Питер, Башкирия, Вологда, а теперь крупный форум в Кузбассе. Мероприятие очень интересное и содержательно отражает сегодняшнюю повестку. Национальный проект „Экология“ в следующей итерации будет называться „Экологическим благополучием“ и объединит в себе все ранее обозначенные, частично состоявшиеся в проекте „Экология“, частично бывшие смежными виды деятельности. Этот обновленный нацпроект будет действовать с 2025 года», — сообщила Гулимова на форуме.

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В нацпроект войдут девять федеральных проектов, в том числе посвященный экономике замкнутого цикла. В рамках формирования экономики замкнутого цикла отходы от использования товаров, производства, которые не являются коммунальными и не входили в проекты по твердым коммунальным отходам, имеют свои отдельные показатели по переработке.

«Экономика замкнутого цикла будет наращивать долю использования всех вторичных ресурсов и, соответственно, для этого нужны будут определенные рыночные действия», — отметила Гулимова. Поэтому важно создавать цепочки экономики замкнутого цикла, а государству — помогать их сшивать, добавила глава «Ресурса».

Всероссийский экологический форум-2024 проходил 15−16 мая в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске. Ключевой темой стали переработка промышленных и твердых коммунальных отходов. В форуме приняли участие более 1000 экспертов.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.