Ассоциация «Ресурс» представила предложения по проблематике с государственной экологической экспертизой

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова представила в Росприроднадзоре предложения по проблематике, связанной с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в отношении новых технологий и техники.

Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов организации и проведения государственной экологической экспертизы при Научно-техническом совете Росприроднадзора состоялось 23 сентября.

«На обсуждение вынесли острую актуальную тему — несмотря на вступление с 1 сентября текущего года в действие ряда изменений в федеральном законодательстве, бизнес заявляет, что не урегулированы вопросы проведения ГЭЭ в отношении новых технологий и новой техники. Многие компании, в том числе и члены нашей ассоциации, которые решают вопросы по импортозамещению, говорят о том, что Государственная экологическая экспертиза новой техники и технологии рискует приобрести признаки административного барьера в развитии инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления. Являясь членом НТС, „Ресурс“ подготовил ряд предложений по решению данной проблематики», — сообщила Валерия Гулимова.

В частности «Ресурс» предлагает определить целеполагание проведения ГЭЭ технической документации на новую технику и новую технологию; ввести критерии-признаки «новизны» технологий и техники с применением балльной системы; определить методы, способы, использованные в основе технологий, техническая документация на которые подлежит ГЭЭ (например, термические, химические, биологические), сферы применения.

Также Ассоциация предлагает ввести особый режим получения ГЭЭ для МСП, который позволил бы получать заключение на основе технической документации на новую технику и технологию, так как для компаний в условиях действующих кредитных ставок импорт каждой единицы оборудования и срок прохождения процедур апробации делает невозможным реализацию проектов по развитию мощностей утилизации. Кроме того, технология имеет территориальный статус. Возникает вопрос, почему прохождение ГЭЭ на технологию фактически смешивается процедурно с требованиями к территориальным объектам.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов.