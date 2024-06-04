Ассоциация «Ресурс» предложила заполнять пустые поезда с севера вторсырьем

Предложение Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» вошло Решение Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Оно заключается в том, чтобы заполнять поезда, которые возвращаются с дальних территорий пустыми, вторичными ресурсами.

«Проблемы обращения с отходами на удаленных и труднодоступных территориях стоят остро. В связи с этим Ассоциация „Ресурс“ предложила рассмотреть возможность транспортировки вторичных ресурсов с использованием порожних транспортных средств, которые перевозят грузы северного завоза. Естестественно, предлагается сделать это с соблюдением всех санитарных правил и требований, касающихся обращения с группами однородных отходов 1−5 классов опасности», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Предложение Ассоциации вошло в Решение Совета и было направлено на рассмотрение Минпромторгу и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

«Важно уделять особое внимание проблемам вывоза отходов из труднодоступных территорий. На площадке Ассоциации „Ресурс“ было предложено решение, которое РЭО всецело поддерживает и предлагает заинтересованным ведомствам принять на рассмотрение. Главное — обеспечить экологическую безопасность и комфорт жителей этих территорий», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока» прошел в Москве.